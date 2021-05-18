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春季聯賽／台電火力猛完成二連霸 廖俊凱拿MVP

中央社 / 台北18日電
110年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰18日在高雄立德棒球場舉行，台灣電力打線發揮，團隊16安火力串聯，台電終場以12比1、7局擊敗文化大學，完成春季聯賽二連霸。圖為冠亞軍球隊合照。（中華民國棒球協會提供）
110年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰18日在高雄立德棒球場舉行，台灣電力打線發揮，團隊16安火力串聯，台電終場以12比1、7局擊敗文化大學，完成春季聯賽二連霸。圖為冠亞軍球隊合照。（中華民國棒球協會提供）

成棒春季聯賽冠軍戰台灣電力打線發揮，團隊16安火力串聯，廖俊凱單場2安3打點手感最佳、拿下大會MVP，台電終場以12比1、7局擊敗文化大學，完成春季聯賽二連霸。

110年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰今天在高雄立德棒球場舉行，台灣電力成棒隊與文化大學棒球隊交手，台電火力發揮、局局都有得分攻勢。

台電首局靠著廖俊凱二壘打、李育全適時安打先馳得點，文化2局上反攻，靠著四壞保送、金本航河安打推進，盧彥祖適時安打送回追平分。

台電2局下再起攻勢，靠著觸身球保送、陳彥穎安打、短打推進、林柱高飛犧牲打送回超前分，蕭帛庭安打幫助球隊取得3比1領先。

台電3下靠著保送、蔡智榆安打、陳瑞慕清壘二壘打送回2分，4局再靠著廖俊凱適時安打一棒送回2分，陳偉志安打延續攻勢，台電發動雙盜壘、對方守備失誤，台電跑回團隊第8分。

台電5局靠著單局5支安打1保送、再添3分，拉開領先差距，6局范孟傑高飛犧牲打，送回團隊第12分，文化比賽後半段無力追分，台電拿下勝利。

上屆春季聯賽台電與合作金庫成棒隊因雨並列冠軍，台電今天擊敗文化、完成春季聯賽二連霸，也是台電近4年來3度拿下春季聯賽冠軍。

春季聯賽賽事結束，台電奪冠、文化大學為亞軍，台東大學拿下季軍為隊史最佳，安永鮮物成棒隊為第4名，5到8名依序為合作金庫成棒隊、台北市大、新北禾聯成棒隊、台灣啤酒（國立體大）棒球隊。

春季聯賽 棒球

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