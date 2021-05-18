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日職／台日樂天跨海支援 金鷲監督：不是不可行
樂天旗下擁有日職樂天金鷲隊、中職樂天桃猿隊，球迷一直好奇是否可能交流，身兼樂天金鷲隊總經理、監督的石井一久透露，雖然現在因疫情交流難度較高，但確實不無可能。
樂天在2019年底接手Lamigo桃猿隊，「日刊體育」介紹猿隊，提到他們去年取得年度第二，今年則是暫居第三。
石井一久表示，目前到疫情影響，比較難有交流，但這並非不可行，「人員的交流是很重要的，不只是球員，也包括球團高層、人員在內，不同國家有不同思維，我們是有彼此可以交流、回饋的環境。」
猿隊總教練曾豪駒先前也曾談到，今年找來的洋將不太出色，球團也有與金鷲隊聯繫，看是否有合適、推薦的人選，不論是洋將或日本球員都可以看看。
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