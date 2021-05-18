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中職／台日友好！ 川崎宗則暖心替台灣加油打氣
台灣近日暴增百位新冠病毒確診病例，在疫情籠罩當下，曾經來台效力味全龍的日職球星川崎宗則，今(18)日一早也在個人IG為台灣加油打氣。
2001年開始在職棒打拼的川崎宗則，日職生涯12年皆奉獻給軟銀鷹，2004年起連續8屆入選明星賽，2012年赴美後雖然成績不甚理想，但在場內外搞怪的風格，也受到許多球迷喜愛。
台灣昨日創下333例本土確診人數，讓遠在日本的川崎宗則在IG貼上台灣鳳梨的照片，並寫下，「台灣加油，友朋(應為朋友)謝謝您」，也引來前味全龍球員兼任翻譯的林桀晨及捕手魏全留言。
2017年川崎宗則返日再度回到老東家軟銀，但身手不復以往，留下打擊率2成41的成績，2019年川崎宗則來台加入新成軍的味全龍，擔任短期客座教練兼球員，目前則是效力獨立聯盟栃木金色勇士隊。
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