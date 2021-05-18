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中職／連兩年兄弟銷售冠軍 王威晨個人商品再推第二波

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟推出個人形象品牌企畫「B-PROJECT」，將推出王威晨第二波商品。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟推出個人形象品牌企畫「B-PROJECT」，將推出王威晨第二波商品。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊去年7月推出球員個人形象品牌企畫「B-PROJECT」，主打針對個人特質量身打造、球員親自參與設計，首波代表王威晨總銷量賣超過130萬，球團今天也宣布20日將有第二波商品推出，因應疫情、鼓勵球迷減少外出，此波商品先不於實體店面上架，僅限於中信兄弟網路商城販售。

兄弟「B-PROJECT」企畫打造球員個人形象、塑造球員品牌價值，以球員個人特質量身打造、球員親自參與設計，去年7月的首波企畫由王威晨、詹子賢擔任開路先鋒。

球團表示，王威晨的個人商品近兩年都是兄弟商品販售之首，去年首波的B-PROJECT企畫總銷量也賣出逾130萬。

王威晨的第二波個人商品，除了有第一波好評加賣的背號口號短T、帽款之外，還有提袋、寬版T和金屬LOGO項鍊，以王威晨專屬「玫瑰石英粉」結合丈青底色設計的時尚外盒。

因疫情嚴峻，此波商品將在20日網路商城獨家開賣，實體店面暫時不會上架，鼓勵球迷減少外出、在家購物。

王威晨為兄弟今年的隊長，也是隊史第一位未滿30歲的隊長，他的個人logo由兩項主元素結合，分別他的背號「9」及象徵速度的閃電，結合為他姓氏王的英文拼音字首「W」。

王威晨 中信兄弟 詹子賢

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