棒球／故意輸台灣好奪牌？ 日本監督曝雅典奧運「抓放」策略

2004年正逢松坂大輔、上原浩治、岩隈久志，這些「松坂世代」的代表投手最顛峰之時，也有城島健司、中村紀洋、小笠原道大等豪打助陣，在美國隊缺陣下，日本被認為是最有機會在雅典奧運奪下金牌的球隊，日媒《sportiva》近日訪問了當時日本代表隊總教練高木豐，談到當時對決台灣的預賽處於落後，讓教練團興起「抓放」念頭，好讓球隊奪牌之旅更加穩固。

當年日本將南美棒球強權古巴視為最大競爭對手，因此在預賽中推出王牌松坂大輔先發登板，也如願贏下比賽，不過卻意外遭黑馬澳洲擊敗，隨後對上台灣一戰，先發投手上原浩治遭陳金鋒敲出三分全壘打，打線則是受到王建民壓制。

在前半場處於3分落後下，也讓高木豐向代理監督中畑清談起「抓放」意圖，「如果日本就這樣輸掉比賽，澳洲戰績將被台灣超越，無法晉級，若我們打贏台灣，我們在複賽上又要對上澳洲，你會想故意輸嗎？」

高木豐提出日本對決台灣經驗豐富，情蒐也做的相當確實，但對於澳洲卻是一無所知，不過最終中畑清認為仍要全力搶勝，並在剩餘戰役中全數拿下，貫徹因中風而無緣前來督軍的長嶋茂雄意志。

最終日本後來居上，10下靠著小笠原道大的再見高飛犧牲打擊敗台灣，在複賽上則再度與澳洲一戰，日本更派上松坂大輔先發應戰，卻還是以0比1落敗，無緣進入金牌戰。

當時高木豐表示，他問過當時情蒐人員「為什麼沒有關於澳洲隊的數據」但卻得到「我們派出業餘球隊都沒對澳洲輸過，沒問題的」回應。雖然日本還是拿下銅牌，不過陣中球員仍對沒有奪金感到自責，甚至不想再披上國家隊戰袍，也讓高木豐感嘆說：「這是我人生中壓力最大的比賽。」