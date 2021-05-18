日職／軟銀「不快樂」洋砲上一軍 瞄準兩項里程碑

期洋聯強權軟銀鷹受傷兵襲擾，球團宣布前年自養樂多燕子挖角來的洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien），將在今(18)日對陣西武獅前升上一軍，增加軟銀攻擊火力，同時巴倫汀也有望達成兩項個人里程碑。

來到軟銀首年，巴倫汀始終無法複製過往身手，出賽60場僅繳出1成68打擊率，全壘打也縮水至9支，以10億日圓風光加盟軟銀的巴倫汀，去年曾在個人IG寫下「Money Don’t buy happiness(錢買不到快樂)」，隨後巴倫汀澄清此貼文與棒球沒有關係。

巴倫汀本季從二軍出發，出賽11場繳出2成67打擊率、5轟的成績，而軟銀陣中賈西亞（Yurisbel Gracial）受傷缺陣、迪斯派（Alfredo Despaigne）狀況不佳遭下放二軍，在巴倫汀長打火力逐漸復甦下，軟銀監督工藤公康決定將他拉上一軍補強戰力。

巴倫汀自2011年赴日加盟養樂多，除了2015年因傷僅出賽15場外，年年都能貢獻至少30發全壘打，其中2013年更是以60轟打破日職單季全壘打紀錄。巴倫汀升上一軍後，生涯991安的他可望成為日職史上第15位達成1000安的洋將，距離第4位擊出300轟的洋將也只有3支差距。