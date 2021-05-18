日職／阪神投打新洋將開箱 韓職經驗又要失敗？

台日韓3國職棒近年來的外籍洋將交流逐漸頻繁，中職這兩三季就有幾名洋將曾有韓職經驗，今年代表性的兩名洋投布里翰（Jake Brigham）及索沙（Henry Sosa），雖然一個已回鍋韓職，一個因傷也返美治療，但兩人在中職的表現都十分不錯，不過韓國經驗在日職可能就沒那麼有用了。

這幾年來最喜歡網羅有過韓職經驗的日職球隊非阪神莫屬，去年季後阪神仍然簽下了兩名去年還在韓職打球的洋將，分別是小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）及阿坎塔拉（Raul Alcantara），小羅哈斯從17年起就在韓職KT巫師打球，連4季的打擊率都在3成以上，連3季都有100分以上的打點，其中有2季也打出超過40轟，上季更是以47轟及135分打點拿下韓職的打擊雙冠王，以及年度MVP，要說他是去年韓職最強洋砲也不為過。

阿坎塔拉則是從19年開始在韓職打球，兩季分別效力於KT巫師及斗山熊，19年拿到11勝11敗，防禦率超過4，上季換隊後大爆發，先發31場投了近200局，拿到20勝2敗，防禦率也僅有2.54，是韓職去年的勝投及勝率雙冠王。阪神簽下他們，等於是把韓職去年投打最強的兩名洋將全部都網羅到，兩人雖然因為疫情關係延遲抵日，但近日也都已在一軍亮相，卻還未交出在韓職那樣的表現。

阿坎塔拉上週日初次先發，雖然拿下日職勝投，但投球內容不算理想，有可能下週就會再被迫回到二軍。 擷圖至阪神官方FB粉絲團

阪神在8日將陳偉殷下放上軍，同時把小羅哈斯升上一軍，他當天就以6棒右外野手先發上場，不過日職首場比賽4打數沒有安打，還吞下2次三振，隔天由於洋將名額限制未出賽，接下來的11到15日連續4天都先發上場，但這4場比賽他都沒辦法打出安打，至今出賽5場19個打數，不但日職首安尚未出現，還被三振了7次，僅靠一次保送上過壘，16日的比賽又因洋將名額未上場。

16日先發的就是阿坎塔拉，他之前在二軍先發過兩場，投10局未失分，上週日是他一軍首場先發對上巨人，6局被打出包括岡本和真的陽春砲在內的7支安打，丟掉5分自責分，雖然幸運地拿到日職首勝，但投球內容並不算太理想，在隊上最多勝投手甘凱爾（Joe Gunkel）有機會在本週回歸的情況下，阿坎塔拉再度下二軍的可能性大增。

阪神陣中還有另一名有過韓職經驗的洋砲，就是桑德斯（Jerry Sands），桑德斯於18、19兩季在韓職打過球，19年以113分打點拿到打點王，打擊率超過3成，也有28轟；20年轉戰阪神，110場出賽打出97支安打，打擊率只有2成57，另有19轟以及64分打點，這成績以日職的洋砲標準來說並不算好，但火力不強的阪神季後仍決定與他續約。今年開季桑德斯彷彿找回韓職身手，3月的5場比賽就打出3轟及8分打點，打擊率高達4成67，不過進入4月後，打擊狀況降溫，4月23場比賽下來，打擊率僅有2成38，4轟及13分打點的表現與開季時有很大的落差，5月至今的11場比賽，長程火力及打點表現也不算理想，整體狀況有待觀察。

阪神歷年來找過7名有韓職經驗的洋將，但對戰力有最大幫助的應該只有吳昇桓，吳昇桓13年季後離開韓職三星加盟阪神，14、15兩年擔任阪神守護神，都以39及41次的救援成功拿到救援王，雖然他16年轉戰美國，但這兩季已算是順利補上藤川球兒離開的後援防線，而其他3名洋將就對阪神戰績幾乎沒有貢獻了。