日職／5月OPS洋聯第一！王柏融再獲選火腿單周MVP

國內連兩天確診病例破百，中職原訂於味全主場的龍象戰也因此延期，在未來賽程尚未決定是否照常進行的情況下，球隊仍進行練球，統一獅老將高國慶對此表示不解，他認為要停賽就不應練球，若要續打也是可以，但必須有配

2021-05-17 12:08