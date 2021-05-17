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日職／5月OPS洋聯第一！王柏融再獲選火腿單周MVP

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
兩年前頂著「台灣大王」光環風光加盟日本火腿的王柏融，在經過前兩個賽季的適應期後，本季總算繳出頂級身手。 取自觀眾推特
兩年前頂著「台灣大王」光環風光加盟日本火腿的王柏融，在經過前兩個賽季的適應期後，本季總算繳出頂級身手。 取自觀眾推特

兩年前頂著「台灣大王」光環風光加盟日本火腿的王柏融，在經過前兩個賽季的適應期後，本季總算繳出頂級身手，五月不僅以1.203的攻擊指數（OPS）名列雙聯盟之最，更受《日刊體育》青睞，獲選為火腿當周的最有價值球員。

開季之初雖然從二軍出發，不過火腿隊在疫情影響下出現人手不足的情況，而王柏融也把握住升上一軍的機會，至今出賽11場，打擊三圍.344/ .432/ .719，攻擊指數1.15，其中五月後的攻擊指數更是以1.203稱霸洋聯。央聯第一則是阪神虎佐藤輝明的1.096，年僅22歲的他在官辦熱身賽展現身手，新人年就站穩一軍地位，更因與軟銀好手柳田悠岐相似而有「柳田二世」之稱，打擊三圍統計至今為.272/ .325/ .544。

王柏融突出的表現也備受日本媒體肯定，《日刊體育》在今天（17日）刊登了一則洋聯各隊單週MVP的新聞，其中火腿隊獲選人毫無疑問就是「台灣大王」，內文寫道自從上週對上歐力士以來，由於打擊狀況良好，接下來的五場比賽皆以先發球員上場，12日更是敲出了致勝的陽春全壘打，15日更是日職生涯首次扛下「四番」，也不負眾望地敲出紅不讓，目前穩定的心情可以幫助他延續自本季以來的好表現。

日本 體育 中火 疫情

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