5搶1／比賽辦不辦得成？蔡其昌承認不適宜且難度高

東京奧運5搶1最終資格賽6月16日將在台灣開打，現在面臨疫情急遽升溫，還是否適合舉辦比賽，引起很大討論，中職會長蔡其昌在領隊會議中表達，目前不適宜舉辦5搶1，如期舉辦的難度很高。

外界原先對5搶1開打抱持樂觀，未料台灣疫情突然大爆發，單日確診數每天創下新高，5搶1賽事還能否在台灣順利開打，以及是否續採先前定調的7天隔離方案，備受外界關注。

再加上台灣加強邊境管制，從5月19日0時起至6月18日，暫緩未持有有效居留證的非本國籍人士入境及來台過境轉機，僅緊急或人道考量等採專案許可者除外，也加強外隊來台難度。

今天視訊會議中也討論到5搶1是否還要舉辦，蔡其昌表示依目前疫情並不適合，若要舉辦一定要疫情指揮中心同意才行，舉辦的難度很高。

中職表示，已請體育署召集聯盟、棒協及相關單位，了解疫情指揮中心的意見之後，再決定要不要辦5搶1奧運資格賽。