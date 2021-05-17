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中職／龍頭、爐主之爭先暫停 龍隊想擺脫墊底最快25日

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊總教練林威助，有機會在帶兵第一個半季封王。 報系資料照
中信兄弟隊總教練林威助，有機會在帶兵第一個半季封王。 報系資料照

中職上半季已賽三分之二，本周11場比賽因疫情升溫而延賽，目前爭冠局勢尚未明朗，統一獅、中信兄弟隊之間沒有勝差，富邦悍將與味全龍隊的爐主糾纏也只有半場差距，考驗各隊在沒有比賽的一周內如何重整旗鼓。

國內疫情持續惡化，今天單日本土確診333例，尤以雙北最為嚴重，而中職上周在天母球場的兩場比賽已經延賽，今天上午聯盟與各隊領隊進行視訊會議後，確定本周的11場比賽全數延賽，下周則期望新莊賽事移往其他球場後，可以順利閉門開打，各隊也加強防疫作為，期望盡快回復正常。

目前5隊最少都已出賽40場，上半季賽程已過三分之二，爭冠情勢尚不明朗，獅隊上周拿到2勝2敗，兄弟則是1勝2敗，獅隊以23勝18敗1和居第一，但與兄弟之間並無勝差，僅以些微勝率領先。

爐主之爭也很激烈，龍隊近況超好，至延賽之前已取得5連勝，而中職史上的新軍連勝紀錄由1997年和信鯨隊的9連勝保持，接著是1993年時報鷹隊7連勝、2003年誠泰太陽隊6連勝，龍隊最快要到下周二（25日）才有機會挑戰6連勝。

龍隊開季以來穩居爐主，但在這波連勝帶動下，加上悍將隊近況不佳，兩隊之間已經只剩0.5場勝差，而最快復賽日、25日的比賽就是兩軍直接對戰，比賽若能順利開打，且龍隊推進連勝，就將把爐主位置交給悍將隊。

25日龍隊與悍將隊之戰原訂比賽場地為新莊球場，中職的目標雖是下周恢復比賽，但新莊已確定無法進行比賽，現階段朝調整場地協調中。

中職 富邦悍將 統一獅

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