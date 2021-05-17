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春季聯賽／不敵文化 台東大學獲季軍為隊史最佳

中央社 / 台北17日電
台東大學棒球隊。 擷圖自台東大學棒球隊粉絲團
台東大學棒球隊。 擷圖自台東大學棒球隊粉絲團

成棒春季聯賽複決賽台東大學今天與文化大學交手，台東大學一度取得領先，但比賽後半段打線受制，終場以1比2吞敗，春季聯賽拿下季軍為隊史最佳；文化明天將與台電爭冠。

110年全國成棒甲組春季聯賽台東大學與文化大學今天在高雄立德棒球場交手，台東大學4局靠著接連四壞保送、陳俊仁安打、吳憲豪高飛犧牲打先馳得點。

文化大學前4局沒有拿下分數，5局靠著羅人豪安打開啟攻勢，靠著短打推進、金本航河安打送回追平分，再靠著許儒昇、曾宸佐安打送回超前分。

台東大學後半段沒能再有得分攻勢，今天吞敗止步，但春季聯賽拿下季軍已是隊史最佳成績。

文化大學中繼投手陳冠儒4局危機登板，幫助球隊止血，總計投2局被敲1支安打，投出2次四壞保送、1次三振、無失分，球隊拿勝、陳冠儒拿下勝投。

文化大學拿勝、晉級冠軍戰，明天將與台電爭冠，台電去年春季聯賽與合作金庫並列冠軍，今年挑戰春季聯賽2連霸，文化大學上次在春季聯賽奪冠已是2013年，今年力拚重返榮耀。

春季聯賽

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