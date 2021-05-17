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中職／聯盟設新冠肺炎傷兵名單 歸隊天數不受限制

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導

國內疫情升溫，中職賽事也大受衝擊，上周2場加本周11場比賽都延賽，今天上午聯盟與各球團進行視訊會議，討論如何因應調整，也確定將設置新冠肺炎傷兵名單，選手施打疫苗若有副作用，可列傷兵名單，歸隊時間不受限制。

東京奧運5搶1最終資格賽的中華隊大名單內的球員、教練，列為疫苗優先施打對象，但先前球員的施打意願一直不高，擔心副作用影響場上表現，如今聯盟確定將有配套措施。

中職今天與各球團進行視訊會議後達成共識，秘書長楊清瓏表示，「因應選手施打疫苗恐有副作用，擬定配套措施，實施日從5月17日開始，設定新冠肺炎傷兵名單，施打選手若列為傷兵，可以不限歸隊日期。」選手接種疫苗的3天內，若有不適，可列入傷兵名單。

至於是否強制選手接種疫苗？楊清瓏表示，「尊重選手意願，沒有必須。」

中職曾向體育署協調，是否讓球員全數都列入可施打名單，但目前仍以中華隊大名單內的選手、教練為優先對象。

中職 中華隊 楊清瓏

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