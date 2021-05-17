中職／沒比賽看了…聯盟宣布 本周11戰確定全數延賽

國內疫情升溫，中華職棒本周11場賽事全數泡湯，聯盟秘書長楊清瓏表示，編號第111到121場確定延賽，日程、場地待協調後公布，下周位於新莊球場的兩戰也朝更改場地閉門開打進行。

台灣疫情持續升溫，不僅雙北疫情警戒已升三級，多縣市也都進入準三級警戒，原訂上周六、日在天母球場進行的中信兄弟、味全龍隊之戰緊急延賽，本周中職賽事包括新莊5連戰，澄清湖、桃園球場也都有安排賽事，今天上午聯盟與各球團進行視訊會議，討論如何因應調整。

楊清瓏表示，目前雙北屬於三級警戒，部分球場無法如期舉辦賽事，「因為尚須向其他球場申請閉門開打相關程序，經討論後，聯盟宣布本周例行賽事第111到121場賽事將進行延賽，也會在這段時間進行調整日程與場地。」

本周11場比賽延賽，並非順延，調整後的日程與場地將另行公告。賽務部主任陳宋卿表示，下周賽事若可正常開打，將照原定對戰組合進行，但場地需要再做協調。

下周位於雙北的賽事，有兩場在新莊的比賽，確定必須移往其他球場閉門開打。