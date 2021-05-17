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中職／疫情嚴峻卻未中止群聚練球 高國慶：停賽失去意義

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅老將高國慶認為若聯盟選擇停賽，各隊也不應該繼續群聚練球。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
統一獅老將高國慶認為若聯盟選擇停賽，各隊也不應該繼續群聚練球。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

國內連兩天確診病例破百，中職原訂於味全主場的龍象戰也因此延期，在未來賽程尚未決定是否照常進行的情況下，球隊仍進行練球，統一獅老將高國慶對此表示不解，他認為要停賽就不應練球，若要續打也是可以，但必須有配套措施。

《自由時報》報導，高國慶坦言自己很擔心疫情，老婆買吃的都選擇外帶，小孩上學也要相當留意。不過針對中職例行賽是否照常舉行，他則持樂觀的態度，認為台灣人目前多待在家中的狀態，總要有點娛樂，而收看職棒轉播是個好選項。

比起停賽，高國慶建議讓比賽繼續進行，畢竟是閉門開打，而且棒球是戶外運動，感染的風險比起室內運動較低，教練、選手與隊職員每隔4、5天做一次核酸檢測，並嚴格限制團隊生活即可。

高國慶認為若聯盟選擇停賽，那麼各隊也不應該繼續群聚練球，因為如此一來停賽便失去了意義。但他也表示，如果等到疫情趨緩後再進行練習，對選手來說就像二次春訓，要重新調整並不容易。

高國慶 中職 新冠肺炎

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