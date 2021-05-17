快訊

疫情擴大 台股午盤跌點擴大近600點

疫情拉警報 萬華議員助理快篩陽性 劉耀仁也居家檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／10天未出賽…陳偉殷的下一步 二軍監督說不知道

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
旅日左投陳偉殷5月7日下二軍後已10天未出賽。 圖／擷自陳偉殷官方粉絲團
旅日左投陳偉殷5月7日下二軍後已10天未出賽。 圖／擷自陳偉殷官方粉絲團

台灣左投陳偉殷今年加入阪神虎隊，開季至今不太順遂，5月7日對橫濱隊先發投3.1局、失4分（責失3分）後就降下二軍，已10天未出賽，二軍監督平田勝男也被問到陳偉殷的下一步規畫，而他顯然也還沒有答案。

陳偉殷今年春訓調整狀況不佳，開季先從二軍出發，直到4月29日才升上一軍出賽，首戰對中日龍隊投出6局、失1分好投奪勝，5月7日再對橫濱先發後，隨即被降下二軍，改升上洋砲小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），而小羅哈斯上周在一軍出賽5場，已累積20打席、19打數沒有安打，狀況超低迷。

陳偉殷降下二軍後，至今沒有出賽，日本媒體昨天也詢問平田勝男，對於陳偉殷及藤浪晉太郎的下一步安排，平田勝男回答：「我不知道欸！這要問安藤教練（二軍投手教練安藤優也）。」

陳偉殷今年共在二軍出賽4場，拿下2勝2敗、防禦率1.80，在一軍則是先發兩戰，取得1勝0敗、防禦率3.86。

陳偉殷 阪神虎

延伸閱讀

MLB／大聯盟球員可望現身奧運！ 傳陳偉殷前搭檔披美國戰袍

日職／3.1局3責失球路偏高是主因 陳偉殷下二軍調整

日職／陳偉殷回歸首安出爐 上一次已是2011年

日職／球評驚陳偉殷成「軟投派」 日媒曝台灣英雄暖心舉動

相關新聞

中職／疫情嚴峻卻未中止群聚練球 高國慶：停賽失去意義

國內連兩天確診病例破百，中職原訂於味全主場的龍象戰也因此延期，在未來賽程尚未決定是否照常進行的情況下，球隊仍進行練球，統一獅老將高國慶對此表示不解，他認為要停賽就不應練球，若要續打也是可以，但必須有配

日職／10天未出賽…陳偉殷的下一步 二軍監督說不知道

台灣左投陳偉殷今年加入阪神虎隊，開季至今不太順遂，5月7日對橫濱隊先發投3.1局、失4分（責失3分）後就降下二軍，已10...

日職／王柏融連2天掉相同陷阱 球評：不能只鎖定速球攻擊

日本火腿昨（16）日面對去年王者軟銀鷹，苦戰後以2：2握手言和，台灣好手王柏融擔綱第四棒以4支0作收，錯過了不少打下超前分的機會，球評建山義紀建議他除了鎖定速球攻擊，也要預設面對其他球種的攻擊策略。

中職／林立華麗轉身 非典型外野大軍搶佔地盤

2019年中職打擊王林立，一直是樂天桃猿主力三壘手，近期移防外野成為熱門話題，也讓中職「非典型外野手」再添1人。 就林立自己所言，上次他在比賽守外野是少棒時期，換句話說，他根本就非「外野底」出身

日職／選秀豐收年 引爆華麗的新人王之爭

雖然日本職棒才開季一個半月，現在談個人獎項爭奪還言之過早，不過今年的中央聯盟很不一樣，投、打都有菜鳥新人加入個人獎爭奪戰，不僅使得新人王爭奪戰提前引爆，競爭者的強度與素質也是近年罕見，因此可說華麗而精

日職／西武沒有輸 吳念庭跑守建功

羅德隊19歲「令和怪物」佐佐木朗希昨天迎來一軍生涯初登板，面對西武隊以107球投滿5局、失4分（責失2分），退場時握有2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。