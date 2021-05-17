日職／10天未出賽…陳偉殷的下一步 二軍監督說不知道

台灣左投陳偉殷今年加入阪神虎隊，開季至今不太順遂，5月7日對橫濱隊先發投3.1局、失4分（責失3分）後就降下二軍，已10天未出賽，二軍監督平田勝男也被問到陳偉殷的下一步規畫，而他顯然也還沒有答案。

陳偉殷今年春訓調整狀況不佳，開季先從二軍出發，直到4月29日才升上一軍出賽，首戰對中日龍隊投出6局、失1分好投奪勝，5月7日再對橫濱先發後，隨即被降下二軍，改升上洋砲小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），而小羅哈斯上周在一軍出賽5場，已累積20打席、19打數沒有安打，狀況超低迷。

陳偉殷降下二軍後，至今沒有出賽，日本媒體昨天也詢問平田勝男，對於陳偉殷及藤浪晉太郎的下一步安排，平田勝男回答：「我不知道欸！這要問安藤教練（二軍投手教練安藤優也）。」

陳偉殷今年共在二軍出賽4場，拿下2勝2敗、防禦率1.80，在一軍則是先發兩戰，取得1勝0敗、防禦率3.86。