日職／王柏融連2天掉相同陷阱 球評：不能只鎖定速球攻擊

日本火腿昨（16）日面對去年王者軟銀鷹，苦戰後以2：2握手言和，台灣好手王柏融擔綱第四棒以4支0作收，錯過了不少打下超前分的機會，球評建山義紀建議他除了鎖定速球攻擊，也要預設面對其他球種的攻擊策略。

建山義紀透露，王柏融前天在7局面對軟銀後援投手嘉彌真新時被一顆滑球三振，而昨天又上演幾乎一模一樣的劇本，主因是他只鎖定速球，對滑球束手無策，「嘉彌真新面對左打時的策略大抵就是內角二縫線和速球，如果王柏融有對前天的打席下足功夫，那麼昨天面對滑球的結果會不一樣。」、「王柏融現在狀況正好，對手一定會派出特別針對左打的投手應戰，他必須早一步做出鎖定球種的對策，才能為打線持續貢獻。」

昨天9局下，火腿渡邊諒靠著安打上壘、靠著代跑的近藤健介上到三壘，原本王柏融有機會再扮演勝利英雄，可惜最後以三振作收，監督栗山英樹也向當晚先發的上澤直之道歉：「如果能多拿幾分，應該可以替他拿下勝利，真的是很對不起他。」