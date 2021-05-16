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中職／猿隊開季41戰15轟 連7季全壘打破百恐無望
樂天桃猿隊陳俊秀今天6局上開轟，從統一獅隊洋投飛利士的手中揮出中外野陽春砲，本季第3轟出爐，也是猿隊第15轟，全壘打產量仍在5隊墊底。
中職本季賽已進行超過1/3，原有4隊全壘打數大降，富邦悍將、猿隊甚至低於味全龍隊；中信兄弟隊目前24轟排名第1，統一獅隊落後1轟，味全龍隊20轟、悍將隊19轟分居第3、第4。
猿隊從2015年起，連續6季全壘打都達三位數，前年165轟是隊史單季最多轟紀錄，也是中職史上第2多，只落後2016年中信兄弟169轟。
從本季情勢看來，恐怕沒有球隊能締造百轟紀錄，猿隊如果按照目前速度，推算季末恐怕不到50轟。
猿隊前身第一金剛2003年只有25轟，寫下隊史最慘紀錄，2009年實施現行賽制（各隊出賽120場）以來，2013年43轟最少，今年開季前41戰15轟，接下來比賽還要多加把勁，才能擺脫難看紀錄。
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