中職／飛利士不敵陳俊秀重擊 優質先發吞下來台首敗

統一獅隊今天在台南球場迎戰樂天桃猿隊，33歲委內瑞拉籍左投飛利士本季初登板，先發7局失兩分吞敗；猿隊指定打者陳俊秀大爆發，單場3支安打包括1支全壘打，攻下3分打點，幫助球隊5：0獲勝，獅隊終止2連勝。

獅隊今天把猛威爾（2勝4敗、防禦率3.16）下放二軍，調上曾在大聯盟投出31勝的飛利士，也是他加盟超過4個月首次在一軍出賽；飛利士上演優質先發，投7局只被揮出4支安打、失兩分，投出5次三振，但不敵陳俊秀兩支關鍵安打，仍在台南主場承擔敗投。

猿隊首局就發動攻勢，開路先鋒林立揮出安打、盜上二壘，再靠陳晨威犧牲觸擊、陳俊秀安打掩護，攻下全場第1分。

猿隊接下來連續4局未得分，6局上兩出局後，陳俊秀轟出中外野陽春砲，本季第3轟出爐，攻下第2分。

9局上，林泓育先揮出安打，陳俊秀再度開火，適時二壘打又攻下1分，單場4打數3安打，成為球隊勝最大功臣；猿隊這半局面對黃竣彥、江承峰，足足打了9人次，以4支安打、兩次保送攻下3分，獅隊大勢已去。

猿隊下勾球投手黃子鵬先發5.1局，只被揮出5支安打，投出6次三振，讓獅隊一路掛零，奪下本季第2勝，戰績2勝4敗。

獅隊先發打線前6棒都是左打，開路先鋒陳傑憲對黃子鵬連3打席安打，2棒蘇智傑也有兩安，其餘左打都摃龜，合計8打數沒貢獻，7到9棒3名右打對黃子鵬也是6支0。

獅隊本季首次抱蛋，中斷跨季連90場得分紀錄，戰績23勝1和18敗，上半季排名仍居榜首，但和排名第2的中信兄弟（24勝19敗）之間已無勝差，勝率只領先千分之3。