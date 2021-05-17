日職／選秀豐收年 引爆華麗的新人王之爭

雖然日本職棒才開季一個半月，現在談個人獎項爭奪還言之過早，不過今年的中央聯盟很不一樣，投、打都有菜鳥新人加入個人獎爭奪戰，不僅使得新人王爭奪戰提前引爆，競爭者的強度與素質也是近年罕見，因此可說華麗而精采。

新一代的強打少年佐藤輝明，當然是其中最關鍵的要角，他已經被視為未來10年日本職棒最燦爛的一顆新彗星，今年許多的話題都圍繞在他身上。佐藤輝明在15日巨人對阪神「傳統一戰」紀念性的第2000場比賽單場擊出3支安打，打進阪神團隊所有的3分打點，使得他的打點數來到31分，僅次於巨人隊第四棒岡本和真的34分。加上10支全壘打與養樂多隊村上宗隆、山田哲人並列第一，爭奪中央聯盟打擊雙冠王有望。日本職棒從兩聯盟分制起，拿過全壘打王的新人只有1958年長嶋茂雄（29轟）以及1959年桑田武（31轟）。打點王更稀有，只有1958年長嶋茂雄（92分打點）。長嶋在新人球季一舉拿下央聯的雙冠王，預告了他後來在職棒生涯的偉大成就，也成為了日職劃時代的傳奇球星。

佐藤輝明正在追隨偉大前輩腳步，而且他在原本的第四棒大山悠輔因身體不適抹消登錄之後一肩扛起阪神的第四棒，表現初生之犢不畏虎的架式，更是令許多球界人士讚嘆不已。進入到五月之後，佐藤輝明打擊率高達0.378，被三振比從五月之前的每2.7打席被三振1次，成長到4.7個打席才被三振1次，顯見他在適應職棒之後迅速的成長軌跡。

另一方面，如果要選投手也有「上等貨」，廣島鯉魚隊的菜鳥守護神栗林良吏將是不二人選。

栗林良吏不僅追平軟銀投手甲斐野央的新人初登板起連續13場無失分紀錄，甚至目前已經推進到連續17場比賽無失分，仍舊持續之中。只可惜近來廣島戰績不理想，使得他的救援成功進帳速度不理想，目前繳出9次救援成功，被阪神洋投蘇亞雷斯（Suzrez）12救援以及養樂多隊石山泰雉的10救援所超越，在救援成功排行榜上落居第三。過去在日本職棒史上只有2名新人能夠摘下這項投手大獎，分別是1990年的与田剛（中日龍）以及2004年的三瀨幸司（大榮鷹）。

栗林良吏目前出賽17場比賽17.2局0失分，奪三振率高達14.77、WHIP0.68、被打擊率甚至是不到1成的0.091，表現無懈可擊。不過栗林良吏生不逢時，碰到的是幾十年難得一見的超大物打者佐藤輝明，因此擁有一座個人獎在身是爭奪新人王的必要條件。

栗林良吏開幕之後已經連續17場比賽無失分，被打擊率也不到1成，是最耀眼的新人投手。 擷圖自廣島鯉魚球團官方推特

佐藤輝明、栗林良吏都是第一指名的選手，完全發揮了一般預期的高評價。另一方面，幾名非第一指名的好手也相當爭氣，未來將近2/3的球季仍有後來追上的可能。

橫濱DeNA第二指名的內野手牧秀悟出賽42場，繳出了0.270打擊率、8支全壘打、25分打點，雖然因為打擊率在5月之後滑落，不過全壘打、打點都在前五名。橫濱今年開季之後戰績不佳，一路墊底，牧秀梧成為橫濱球迷最大的安慰。另外，廣島鯉魚隊的森浦大輔（5中繼成功、防禦率3.48）、大道溫貴（3中繼成功、防禦率2.84）兩名後援投手也都站穩一軍腳步，他們分別是廣島第二指名、第三指名的投手，因此等於廣島隊去年選秀前三輪的投手成為牛棚要角，可說選秀大豐收。

DeNA新人牧秀悟目前的8支全壘打和25分打點也是相當優異，只是跟佐藤輝明相比還是差了一截。 擷圖自橫濱DeNA灣星官方FB粉絲團

另外阪神虎隊的先發投手伊藤將司已經拿下3勝（3勝1敗、防禦率2.57），中野拓夢（出賽33場，0.307打擊率、1支全壘打、8分打點）已經取代木浪聖也成為阪神固定的先發游擊手。再加上佐藤輝明，阪神虎隊今年優質新人輩出，為球隊注入活水，目前能夠獨居央聯龍頭，絕非僥倖。