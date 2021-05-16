春季聯賽／范孟晨優質先發 台電率先晉冠軍戰

成棒春季聯賽複決賽台灣電力今天和台東大學交手，台電范孟晨7局優質先發，打線火力支援，台電終場以9比1拿勝、晉級冠軍戰，台東大學明天與文化大學交手，再拚晉級冠軍戰機會。

110年全國成棒甲組春季聯賽複決賽採雙敗淘汰賽制，台灣電力成棒隊今天與台東大學在高雄立德棒球場交手，台電派出投手范孟晨先發，僅在3局被敲安打、高飛犧牲打失掉1分。

范孟晨今天總計用95球投7局，被敲出4支安打，投出3次保送、7次三振，失掉1分責失分，有效壓制對手打線。

台電今天團隊敲出12支安打，2局靠著失誤、捕逸、四壞保送、林柱安打先馳得點，靠著盜壘跑回第2分，接著靠保送、廖俊凱、李育全接連安打，單局拿下4分。

台電3局靠著蕭帛庭適時安打送回第5分，台電4局再起攻勢，靠著單局1安、2保送、對手2次守備失誤再拿2分，8局再拿1分，9局靠著蔡智榆適時安打，送回團隊第9分。

台電拿下比賽勝利，率先晉級冠軍戰，台東大學吞敗，明天將與文化大學交手，勝隊晉級冠軍戰、敗隊為季軍；文化大學今天以7比4擊敗安永鮮物成棒隊，安永鮮物此次比賽排名第4。