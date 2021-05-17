中職／林立華麗轉身 非典型外野大軍搶佔地盤

2019年中職打擊王林立，一直是樂天桃猿主力三壘手，近期移防外野成為熱門話題，也讓中職「非典型外野手」再添1人。

就林立自己所言，上次他在比賽守外野是少棒時期，換句話說，他根本就非「外野底」出身，是不折不扣的內野手，平鎮高中、國體大時期他是陣中主力內野手。

進職棒後，林立主守三壘，其次是二壘，偶爾客串守游擊，中職生涯守三壘1778.2局，出現53次失誤，守備率0.903，是非常不理想的數據，生涯守二壘540局，發生14次失誤，守備率0.962，以二壘手標準只能算平平，生涯守游擊32局有3次失誤，守備率0.927。

也因為內野守得掙扎，桃猿總教練曾豪駒去年就曾向媒體透露，計畫將林立放到外野，如今果然實現，能否勝任有待時間驗證。

事實上，中職「非典外野」還真不少，好比說統一獅「外野三帥」，蘇智傑進職棒前是標準的內野手，來到統一才逐步移防外野，陳傑憲是內野手出身，在台電時期守外野，到了統一回防游擊，卻多次出現離譜傳球，只能黯然回外野。

林安可也是如此，他在文化大學基本上就是投手，幾乎沒有打擊機會，統一選秀指名網羅，一度考慮讓他投打「二刀流」，只是林安可打擊實在太威猛，未來確定以外野手身分馳騁職棒戰場，封存投手寶刀。

統一獅外野三帥中，陳傑憲(左)、蘇智傑(中)在加入職棒前都是內野手，林安可(右)原本更是投手。 聯合報系資料照片

桃猿外野手不乏半路出家者，除了林立之外，盜壘王陳晨威在美和中學、新北市成棒隊時期主守游擊，可惜基本功不夠扎實，進職棒後他守游擊跌跌撞撞，生涯游擊守備率僅0.927，也讓教練團鐵了心將他放到外野天空。

陽耀勳是比較特別的例子，他在業餘時期是投手、外野手，投打跑三拍子好手，後來以投手身分加盟日職軟銀鷹，球速輕鬆就能飆破150公里，以左投而言算是奇貨可居，後來他到美職海盜發展，幾個月就遭釋出返台，2015年選秀未獲球團青睞，桃猿以自主培訓合約簽下，進而升格成正式球員，球團要的是他的打擊、腳程而非投球。

陽耀勳夠爭氣，即使已10年沒專心練打擊、守外野，來到桃猿立即展現極佳天賦，單季繳17轟、19盜，成為「強力核彈頭」，38歲的他仍是桃猿主力外野手。

陽耀勳過去在軟銀一直是擔任投手，轉戰中職之後才重練外野，表現相當的優異，不過球隊這幾年來還是兩度讓他上場投個幾球。 聯合報系資料照片

味全龍陳品捷在南英商工時期是二壘手，然而他赴美職小熊發展患投球失憶症，因此轉戰外野，來到中職富邦悍將一度回防二壘，但傳球問題依然無解，於是又回到外野，目前是味全主戰外野手。

富邦悍將張冠廷在美和中學是捕手，進職棒也一直蹲捕，無奈他同樣患投球失憶症，只能到外野背水一戰，今年出賽機會不少，22歲也算年輕，他得把握機會才能真正破繭而出。

職棒圈有一句話是這樣說的:「你只要有棒子，教練會想辦法生位子給你。」林立、陳晨威、陽耀勳、陳傑憲、蘇智傑、林安可都是例子，代表中職外野天空被許多「非典外野」盤據，從哪裡跌倒，就從另一處爬起來再戰，只要找到生存法則，依然能在弱肉強食的職棒戰場佔有一席之地。