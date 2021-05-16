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中職／江少慶二軍第3場出賽 見證悍將單局爆

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
江少慶。 資料照(中職提供)
江少慶。 資料照(中職提供)

富邦悍將隊「準狀元」江少慶今天在二軍先發，面對味全龍隊二軍，先發4.1局被敲6安打、失3分，防禦率仍處於欠佳的7.27，最快球速153公里，悍將隊終場以5：8不敵龍隊。

江少慶前4局就頻頻被敲安打，但也兩度讓對手擊出雙殺打，未讓危機擴大，僅在第2局投得較辛苦，連賞2K後，江少慶接連被吳睿勝、洪瑋漢敲出安打，張皓緯打向游擊，李宗賢發生失誤，讓龍隊攻占滿壘，江少慶仍力保不失。

江少慶續投第5局，狀況再度找上門，一出局後保送張皓緯，董秉軒、林孝程接連敲出安打，林孝程對戰江少慶3打席都是安打，這回的二壘打帶有1分打點，悍將隊在此時換投。

林逸翔、張瑞麟、藍愷青接連登板，都讓「拆彈」變「放火」，不僅江少慶留在場壘包上的兩名跑者，都跑回分數，更讓危機持續擴大，林逸翔只解決1人，被敲2安打、1四壞保送、1觸身保送，張瑞麟投了1個四壞保送、1個觸身保送就退場，藍愷青則在滿壘時被董秉軒敲出安打。

龍隊在第5局單局打了13人次，敲5支安打、3次四壞保送、2次觸身球保送，單局打下8分逆轉戰局。

江少慶前兩場分別投2局、2.1局，此役共用62球，48球是好球，投4.1局持續拉長投球局數，被敲6安打、丟掉3分都是責失分，送出4次三振、1次保送。

江少慶 富邦悍將

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