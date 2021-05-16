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日職／王柏融扛4棒沒表現 火腿、軟銀和局收場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融扛四棒沒表現。 擷圖自畫面
王柏融扛四棒沒表現。 擷圖自畫面

旅日台將王柏融續扛火腿隊第4棒，但今天5打席、4打數沒有建樹，吞下2次三振，只靠1次保送上壘，打擊率再下修3成44，火腿則與軟銀隊以2：2和局收場。

火腿在3連戰前2戰都吞敗，今天要避免遭到軟銀橫掃，先發投手由上澤直之與二保旭擔綱，王柏融連續兩天擔任先發第4棒、指定打擊。

王柏融的第1打席在兩出局、二壘有人時上場打擊，先處於2好球落後，接下來連選4顆壞球保送上壘，第2打席擊成一壘方向滾地球，因野手選擇上壘。

兩隊0：0局面直到第5局才有所突破，渡邊諒先挨觸身球，近藤健介敲出二壘打、有1分打點，下一棒輪到王柏融，揮空吞下三振，但火腿仍靠石井一成的安打再添分數，取得2：0領先。

二保旭投完5局退場，王柏融第3打席在第7局面對嘉彌真新也，敲出中外野飛球遭到接殺，9局下面對洋投莫伊尼洛（Livan Moinelo），火腿的再見分攻占三壘，王柏融纏鬥6球吞下三振，無緣一棒當英雄。

上澤直之前6局只讓軟銀敲出1支安打，卻在第7局出狀況，先挨柳田悠岐的二壘打、保送栗原陵矢，明石健志敲出安打、送回2分打點，兩隊戰成2：2，上澤直之連續5場繳出7局的優質先發，但此役無緣勝投。

王柏融 火腿

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