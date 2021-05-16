日職／吳念庭貢獻神跑壘 摧毀令和怪物的生涯首勝

羅德隊今天推出19歲「令和怪物」佐佐木朗希演出生涯初登板，正好碰上台將吳念庭效力的西武隊，他以107球投滿5局、失4分（責失2分），退場時雖握有6：4領先，但吳念庭在8局的積極跑壘，為西武搶下追平分，佐佐木朗希的首勝也飛了，兩隊最終以6：6言和。

佐佐木朗希就讀大船渡高校時期，曾飆出163公里球速，打破大谷翔平高中時期的160公里紀錄，在2019年選秀會獲得4球團第一指名，由羅德抽中交涉權，今天首度在一軍「開箱」。

羅德開賽就有火力支援，荻野貴司、馬丁（Leonys Martin）連兩打席敲出陽春砲，第2局再打下2分，取得4：0領先，西武5局上以4：4扳平後，馬丁再炸裂單場第2轟，這發兩分砲讓佐佐木朗希可以帶著勝投資格退場。

吳念庭此役擔任先發第6棒、二壘手，共面對佐佐木朗希3打席，第1打席在第2局，看著他的139公里指叉球進壘未出棒、吞下三振，第2打席擊出二壘方向滾地球出局，第3打席則是敲出中外野飛球遭到接殺。

無法從佐佐木朗希手中敲出安打，但吳念庭卻靠腳程毀了他的首勝，第8局栗山巧、吳念庭都保送上壘，史班根伯格（Cory Spangenberg）敲出右外野方向一壘打，不僅代跑栗山巧的木村文紀跑回分數，吳念庭也從一壘連奔3個壘包，跑回西武的追平分。

吳念庭在8局下移防三壘，馬上又貢獻關鍵守備，藤岡裕大敲出三壘打，岡大海擊出三壘方向滾地球，吳念庭接球後傳本壘成功擋下羅德的超前分。

吳念庭單場3打數沒有安打，打擊率下修2成52，但唯一保送上壘就跑回西武的追平分，腳程、守備都扮演西武可以逼和的關鍵人物。