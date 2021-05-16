快訊

會考國文／「未成功的物品展覽會」參考範文

竹縣新增3例本土 竹北男曾赴萬華、2童就讀幼兒園

日職／吳念庭貢獻神跑壘 摧毀令和怪物的生涯首勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

羅德隊今天推出19歲「令和怪物」佐佐木朗希演出生涯初登板，正好碰上台將吳念庭效力的西武隊，他以107球投滿5局、失4分（責失2分），退場時雖握有6：4領先，但吳念庭在8局的積極跑壘，為西武搶下追平分，佐佐木朗希的首勝也飛了，兩隊最終以6：6言和。

佐佐木朗希就讀大船渡高校時期，曾飆出163公里球速，打破大谷翔平高中時期的160公里紀錄，在2019年選秀會獲得4球團第一指名，由羅德抽中交涉權，今天首度在一軍「開箱」。

羅德開賽就有火力支援，荻野貴司、馬丁（Leonys Martin）連兩打席敲出陽春砲，第2局再打下2分，取得4：0領先，西武5局上以4：4扳平後，馬丁再炸裂單場第2轟，這發兩分砲讓佐佐木朗希可以帶著勝投資格退場。

吳念庭此役擔任先發第6棒、二壘手，共面對佐佐木朗希3打席，第1打席在第2局，看著他的139公里指叉球進壘未出棒、吞下三振，第2打席擊出二壘方向滾地球出局，第3打席則是敲出中外野飛球遭到接殺。

無法從佐佐木朗希手中敲出安打，但吳念庭卻靠腳程毀了他的首勝，第8局栗山巧、吳念庭都保送上壘，史班根伯格（Cory Spangenberg）敲出右外野方向一壘打，不僅代跑栗山巧的木村文紀跑回分數，吳念庭也從一壘連奔3個壘包，跑回西武的追平分。

吳念庭在8局下移防三壘，馬上又貢獻關鍵守備，藤岡裕大敲出三壘打，岡大海擊出三壘方向滾地球，吳念庭接球後傳本壘成功擋下羅德的超前分。

吳念庭單場3打數沒有安打，打擊率下修2成52，但唯一保送上壘就跑回西武的追平分，腳程、守備都扮演西武可以逼和的關鍵人物。

吳念庭 西武 羅德

延伸閱讀

日職／吳念庭3支1 滿壘挨觸身球進帳1分打點

日職／王柏融挨球「吻」上壘 吳念庭連2場未敲安

日職／吳念庭洋聯打擊榜12 王柏融5支二壘打火腿第2

日職／守位變變變不影響 吳念庭再對軟銀敲安

相關新聞

日職／王柏融再打4棒對決軟銀 連8戰扛起中心棒次

日本火腿隊今天在札幌巨蛋再戰軟銀隊，雙方進行3連戰最後一戰，旅日好手王柏融再扛先發4棒重任、擔任指定打者，期待再展長打砲...

中職／疫情升溫！天母龍象戰喊卡 下周新莊賽事待討論

台灣疫情升溫，單日確診超過180例，台北市、新北市即日起疫情警戒升至3級，也直接衝擊中華職棒賽事，今、明天原定進行中信兄...

日職／為何讓王柏融扛第四棒？ 栗山監督：為了贏球

台灣好手王柏融昨天（15日）罕見擔任球隊四棒，也不負眾望扛出率先打破得分荒的兩分砲，為何選擇將他擺在如此重要的中心打序，火腿監督栗山英樹表示這是為了贏球所做的選擇。

日職／大王開轟 收服前隊友

相隔695天再扛4棒，「大王」王柏融就開砲，昨天面對軟銀隊之戰在第4局敲出兩分砲，本季第2轟出爐，苦主是去年還是隊友的洋...

日職／王柏融克服內角心魔開轟 日球評：高超的打擊技巧

王柏融昨天（15日）延續一軍以來的火燙手感，面對前隊友馬丁的內角速球再度開轟，克服了以往不擅攻擊內角球的心魔，日本富士電視台球評也稱讚他「打擊技巧十分高超。」

中職／林子豪敲再見安 獅隊史1700勝

距離完封統一獅隊，就差最後一個出局數，富邦悍將隊終結者陳鴻文還是搞砸了，昨天在9局下因2安打、2保送丟掉2分，兩隊以2：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。