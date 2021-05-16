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中職／陳俊秀打擊率3成86 補足打席和高國麟拚打擊王

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
陳俊秀。 報系資料照片
陳俊秀。 報系資料照片

中職今天下午5點在台南球場進行統一獅、樂天桃猿隊之戰，雙方推出飛利士、黃子鵬登板先發，猿隊重砲陳 俊秀目前打擊率3成86，但因打席還不夠，無法拚進打擊排行榜，接下來一周賽事如果順利進行，有機會空降打擊王。

國內疫情升溫，今天原定在天母球場進行的味全龍、中信兄弟隊之戰，早就提前宣布取消，台南獅、猿隊照常進行，獅隊新洋投飛利士來台初登板。

猿隊目前出賽40場，猿隊球員必須要有124個打席，才能進入打擊排行榜，陳俊秀還差4個，今天就算打滿全場，依然無法補足打席（41場要有128個），暫時無法入榜。

富邦悍將隊高國麟上周補足打席後，空降打擊榜龍頭，目前打擊率3成86仍居榜首，中信兄弟隊王威晨3成43暫居第2，猿隊林泓育3成31排名第3。

打擊排行榜上，全聯盟只有5人打擊率超過3成，另兩人是獅隊林靖凱3成10、陳捷憲3成07。

陳俊秀本季出賽29場，101次打數揮出39支安打，猿隊從18到23日5場比賽包括周末在桃園主場對龍隊3連戰，陳俊秀只要穩定出賽，有機會和高國麟競爭王者地位。

陳俊秀 中信兄弟 高國麟

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