春季聯賽／陳冠宇後援1局無失分 安永鮮物排名第4

成棒春季聯賽複決賽文化大學與安永鮮物交手，文化大學5局攻下6分、奠定勝基，終場以7比4拿下勝利，安永鮮物吞敗排名第4名，陳冠宇後援1局無失分、結束春聯賽事。

110年全國成棒甲組春季聯賽複決賽採雙敗淘汰賽制，文化大學今天敗部與安永鮮物成棒隊在高雄立德棒球場交手，文化大學派出今年也有意挑戰中職選秀的投手張梓軒先發，張梓軒首局就有狀況被敲2安、投出2保送失掉1分。

文化2局就啟動牛棚但仍沒有擋下安永鮮物的攻勢，安永鮮物2局靠著保送、吳振曄、王仁豪、潘世勳接連安打再拿2分，4局再靠著接連安打、滾地球添分，4局打完取得4比0領先。

文化5局有攻勢，靠著單局4支安打、3次保送，一口氣打了10人次，攻下6分翻轉戰局，8局再靠著安打、高飛犧牲打多添1分保險分，順利拿下勝利，明天比賽將爭取冠軍戰門票。