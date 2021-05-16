聽新聞
test
0:00 / 0:00
春季聯賽／陳冠宇後援1局無失分 安永鮮物排名第4
成棒春季聯賽複決賽文化大學與安永鮮物交手，文化大學5局攻下6分、奠定勝基，終場以7比4拿下勝利，安永鮮物吞敗排名第4名，陳冠宇後援1局無失分、結束春聯賽事。
110年全國成棒甲組春季聯賽複決賽採雙敗淘汰賽制，文化大學今天敗部與安永鮮物成棒隊在高雄立德棒球場交手，文化大學派出今年也有意挑戰中職選秀的投手張梓軒先發，張梓軒首局就有狀況被敲2安、投出2保送失掉1分。
文化2局就啟動牛棚但仍沒有擋下安永鮮物的攻勢，安永鮮物2局靠著保送、吳振曄、王仁豪、潘世勳接連安打再拿2分，4局再靠著接連安打、滾地球添分，4局打完取得4比0領先。
文化5局有攻勢，靠著單局4支安打、3次保送，一口氣打了10人次，攻下6分翻轉戰局，8局再靠著安打、高飛犧牲打多添1分保險分，順利拿下勝利，明天比賽將爭取冠軍戰門票。
安永鮮物陣中具旅外資歷的投手陳冠宇今天後援登板，陳冠宇今年也將投入中職選秀，春季聯賽實戰出賽各球團緊盯狀況，陳冠宇今天總計用11球投1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分、無關勝敗；安永鮮物吞敗，此屆春季聯賽賽事結束、排名第4名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言