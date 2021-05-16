日職／王柏融再打4棒對決軟銀 連8戰扛起中心棒次

日本火腿隊今天在札幌巨蛋再戰軟銀隊，雙方進行3連戰最後一戰，旅日好手王柏融再扛先發4棒重任、擔任指定打者，期待再展長打砲火，避免火腿在主場遭橫掃。

王柏融昨天首扛4棒任務，4打數1安打，4局下轟出兩分砲，本季第2轟出爐，也是近3戰第2支全壘打，今天繼續擔任最重要的中心打者。

王柏融4月29日登上一軍後，出賽10場合計28個打數揮出11支安打，包括兩支全壘打、6支二壘打，打擊率3成93、長打率8成21都夠水準，得點圈打擊率也有3成33。

火腿近5戰只有1勝4敗，包括對軟銀3連戰前兩戰吞敗，目前戰績13勝4和20敗在太平洋聯盟墊底，落後排名第1的軟銀5.5場勝差。

王柏融登上一軍10戰，除了前兩戰打第7、第2棒、第3戰以替補身分代打，接下來連續7戰都是中心棒次，3到5棒都打過，今天第11場出賽將是連8場擔任中心打者，也是連兩戰打4棒，在隊上地位愈來愈重要。