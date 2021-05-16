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日職／對王柏融警戒升高 日媒讚他的活躍表現是「真貨」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日職火腿隊王柏融。圖／資料照片
日職火腿隊王柏融。圖／資料照片

效力火腿隊的台將王柏融，本季至今的表現掀起驚嘆連連，終於展現中職「4割男」本領，日本媒體「週刊棒球」今天有專文報導，認為他現在活躍的表現是「真貨」，其他球隊必須對王柏融提高警戒。

王柏融今年是與火腿3年合約的最後1年，前兩年成績未達期待，今年開季又從二軍出發，令外界擔憂恐怕又是讓人失望的一年，但從4月27日升上一軍後，先在板凳上等待機會，進入先發打線後開始有爆炸性成績。

王柏融至昨天正好出賽10場，繳出打擊率3成93，累積11支安打裡有2發全壘打、6支二壘打，其中一轟還是狙擊歐力士隊王牌投手山本由伸，憑藉火燙打擊表現獲得重用。

「週刊棒球」專文報導王柏融火燙的近況，引述來自太平洋聯盟其他球團的情蒐記錄員說法，「王柏融現在的揮棒毫不猶豫，任何位置都能攻擊。」

他提到，王柏融剛到日本時，對變化球的反應比較弱，但現在已經有辦法應對了，「當然，現在打的比賽還不多，但這個活躍表現是真貨吧！他是打擊能力很好的選手，必須警戒不能讓王柏融在上場打擊時前有上壘者。」

報導中提到，王柏融的個性認真、但容易想太多，以至於原本大膽出棒的特色消失了，但今年從第一球開始就大膽攻擊，也對控球更好的日本投手逐漸適應，找到與投手周旋的辦法。

王柏融 棒球 火腿

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