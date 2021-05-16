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日職／5月打擊升溫 栗山英樹：終於變回正常的柏融

中央社 / 台北16日電
日本火腿隊王柏融。 截圖自Youtube
日本火腿隊王柏融。 截圖自Youtube

旅日火腿隊野手王柏融近期打擊狀況不錯，昨天與福岡軟銀隊交手扛4棒，敲出個人本季第2轟；火腿隊總教練栗山英樹直言：「終於變回正常的柏融」。

日職北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融今年開季打擊狀況不算理想，5月開始打擊升溫，5月目前為止總計8場出賽，共22打數敲9支安打，當中有7支是長打，5月打擊率4成09，近3場出賽敲出2發全壘打。

王柏融昨天與軟銀隊比賽扛4棒開轟，他表示打第幾棒不會有什麼影響，照著平常的攻擊策略，球來就想辦法確實擊球。

對於讓王柏融打4棒的安排，栗山英樹表示，陣中有很多年輕球員都很努力，這跟把誰放在第4棒沒有太大的關係，而是排出最容易贏球的陣容應戰；王柏融近期表現佳，栗山英樹則評價，「終於逐漸變回正常的（王）柏融。」

王柏融 日本火腿鬥士 軟銀

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