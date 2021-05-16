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日職／為何讓王柏融扛第四棒？ 栗山監督：為了贏球
台灣好手王柏融昨天（15日）罕見擔任球隊四棒，也不負眾望扛出率先打破得分荒的兩分砲，為何選擇將他擺在如此重要的中心打序，火腿監督栗山英樹表示這是為了贏球所做的選擇。
距離上次王柏融擔任四棒，時間要追溯到2019年6月20日。昨天他面對軟銀投手馬丁尼茲，瞄準一顆151公里的內角速球，硬拉成右外野兩分砲，合計打擊4支1，雖然打擊率稍稍降至.393，不過敲出的11支安打竟有8支長打，長打率仍是誇張的.821。
火腿監督栗山英樹透露為何再次將王柏融放在四番：「誰擔任第四棒其實都沒什麼關係，球隊中有很多年輕人都很努力，我只是排出一個最容易贏球的打序。」
面對暌違695天再扛下先發四棒，王柏融表示自己保持平常心，不會去在意自己排在第幾棒，即便是面對朋友的馬丁尼茲，但在球場上就是敵人。
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