日職／王柏融克服內角心魔開轟 日球評：高超的打擊技巧

王柏融昨天（15日）延續一軍以來的火燙手感，面對前隊友馬丁的內角速球再度開轟，克服了以往不擅攻擊內角球的心魔，日本富士電視台球評也稱讚他「打擊技巧十分高超。」

日前球評建山義紀就表示：「王柏融的打擊是來到日職後的最佳狀態，面對外角球也能配合來球方向順勢作出攻擊，不過就是因為這樣，將來對手一定也會更改配球策略，可能會有更多難以突破的內角球。」沒想到他馬上用實力證明自己。

王柏融面對軟銀投手馬丁，他瞄準151公里的內角速球，硬拉成右外野兩分砲，合計打擊4支1，雖然打擊率稍稍降至.393，不過敲出的11支安打竟有8支長打，長打率仍是誇張的.821。

富士電視台體育節目針對王柏融的好表現，球評平松政次還特別稱讚了他，表示內角球要打得好並不容易，如果沒咬中球心恐怕只能勉強撈成界外，但他卻硬扛上了右外野看台，顯然打擊技巧十分高超。