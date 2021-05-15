中職／陳鴻文又砸鍋了 悍將10局遭幼獅林子豪吞噬

富邦悍將隊洋投邦威的7.2局好投，在第9局成為泡影，終結者陳鴻文壞球連發引爆危機，遭統一獅隊何恆佑、林岱安接連敲安扳平戰局，兩隊以2：2進入延長，獅隊靠菜鳥林子豪10局在滿壘時敲出再見安打，以3：2擊敗悍將隊。

獅隊洋投猛威爾周四先發投了1局，因斷電做了白工，今天再度登板，第3局遭9到2棒連3安打狙擊，王正棠的安打讓他丟掉第1分，第5局辛元旭先敲安打、推進二壘，王正棠適時敲安再追加1分打點。

猛威爾首局就發生右手指濺血，最終仍投滿7局，就僅失這兩分，優質先發未等到火力支援，全因邦威表現更勝一籌，他以114球力繳7.2局好投，只被敲出4安打、無失分，狂飆11次三振。

加上此役，邦威本季累積64K，超越今天天母賽事因疫情延賽而未能登板的中信兄弟隊德保拉（62K），登頂三振王寶座。

獅隊險些就要被完封，直到9局下面對今天控球偏差的陳鴻文，蘇智傑、林子豪都選到保送上壘，何恆佑在兩出局後代打敲安、帶1分打點，助獅隊推進跨季連90場未被對手完封，林岱安補上安打、送回追平分，戰線進入延長決賽。

歐書誠10局接連被陳傑憲、林安可敲安，悍將隊換上陳韋霖接替，先故意保送蘇智傑、形成滿壘，選擇面對林子豪，他在球數1好3壞時果斷攻擊，敲出生涯第一支再見安打。

獅隊2020年8月8日在新莊球場以0：4不敵悍將隊，接下來的每場比賽都有分數進帳，加上今天已跨季連續90場得分，排名中職史上第9，前兩名都由獅隊把持，分別是131場（2015年10月2日到2017年3月26日）、128場（1996年8月9日到1997年10月1日）。

味全龍隊本季已有5場遭到完封，為5隊之最，悍將、兄弟、樂天桃猿隊各4場，獅隊則是唯一未被對手完封過的球隊。