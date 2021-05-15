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日職／王柏融開砲歡迎前隊友 馬丁尼茲挨轟讚他打得好

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
遭前隊友王柏融開轟，馬丁尼茲讚他打得好！ 截圖自日刊スポーツ推特
遭前隊友王柏融開轟，馬丁尼茲讚他打得好！ 截圖自日刊スポーツ推特

火腿隊今天以3：7不敵軟銀隊，分數靠兩發全壘打進帳，本季首扛第4棒的台將王柏融，第4局以兩分砲狙擊軟銀先發洋投馬丁尼茲（Nick Martinez），而馬丁尼茲過去3季正是效力火腿，賽後也讚前隊友王柏融，真的打得很好。

馬丁尼茲身披火腿球衣3年，為火腿貢獻12勝18敗、防禦率3.86，今年才投奔軟銀，今天回到熟悉的札幌巨蛋出賽，先發5局，僅因王柏融的兩分砲掉分，拿下第2勝，賽後站上英雄訪問台。

馬丁尼茲表示，這場比賽的感覺很特別，「我很期待在札幌巨蛋出賽，很期待對上火腿，感謝隊友很早就得分，讓我可以投得更輕鬆。」

他也被問到對前隊友的印象，馬丁尼茲表示，他很了解前隊友，前隊友也都很了解自己，「特別是王柏融，那支全壘打真的打得很好，我認為那球投得不差，但他打得很好。」

王柏融單場4支1，打擊率下修3成93，但本季第2轟出爐，今年至今的11支安打包括6支二壘打、2支全壘打，破壞力驚人。

馬丁尼茲 王柏融 火腿

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