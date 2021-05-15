中職／等了3個月「開箱」 飛利士16日一軍首戰對猿

統一獅隊3洋投表現強悍，4號洋投飛利士從2月初抵台至今，直到本周終於等到機會，明天將在一軍「開箱」，對手樂天桃猿隊則是推出黃子鵬先發。

獅隊今年找回上季奪冠班底，泰迪、布雷克、猛威爾共築超強輪值，泰迪取得6勝1敗、防禦率1.07，儼然目前全聯盟最穩洋投，布雷克也擁6勝1敗、防禦率2.08佳績；猛威爾雖曾投出一場無安打比賽，但控球也是他的隱憂，本季累積2勝4敗、防禦率3.24，在3人中成績起伏最大。

獅隊季前考量3洋投都是右投，4號洋投找來左投的飛利士，但因3人表現都很稱職，加上季初飛利士曾傳傷情、調整進度較慢，遲未等到機會升上一軍。

獅隊本周決定啟動洋投輪調，原訂周四讓猛威爾投完後下二軍，今天就要升上飛利士，但當天台南球場賽事打到1局就因斷電延賽，猛威爾延到今天先發，投完後將降下二軍休息，明天由飛利士升上一軍，一軍「開箱」對手為猿隊。

飛利士最近一場二軍出賽為5月4日，面對富邦悍將隊投7局、無失分，送出10次三振。