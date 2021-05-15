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日職／吳念庭3支1 滿壘挨觸身球進帳1分打點
西武隊今天出戰羅德隊，台將吳念庭擔任先發第7棒、二壘手，3打數敲出1安打，第8局在滿壘時挨了觸身球，進帳1分打點，西武終場以3：0完封對手。
羅德推出美馬學先發，吳念庭第2局的首打席就敲出安打，但他隨即盜壘失敗，接下來兩打席則是內野滾地球出局，兩隊也一路以0：0僵持，直到第8局戰局才有變化。
金子侑司敲出二壘打開啟西武攻勢，源田壯亮的安打先打破鴨蛋，前3打席都吞K的山川穂高，在一、二壘有人時敲安，再貢獻1分打點，也讓羅德決定換投，改由田中靖洋接替投球。
栗山巧先敲安打形成滿壘，輪到吳念庭的棒次，先選掉兩顆壞球後，第3球148公里直球砸中吳念庭，西武再跑回1分，單局3分進帳也成兩隊全場僅有的分數。
吳念庭單場3支1、進帳1分打點，賽後打擊率2成59，比賽後段也移防三壘，展現守備多功能性。
西武先發投手松本航共用132球、投滿8局，只被敲出2安打、無失分，取得勝投，先發7.2局、失3分的美馬學承擔敗投。
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