日職／王柏融扛4棒開砲 本季11安就有8長打嚇死人

火腿隊今天以3：7不敵軟銀隊，王柏融近兩季首度扛起4棒，就發揮重砲本色，此役4打數敲出1安打，唯一安打是第4局敲出兩分砲、本季第2轟出爐。

火腿與軟銀的3連戰今天進行第2戰，王柏融相隔695天再扛第4棒、指定打擊，前一次扛起4棒已要追溯到2019年6月20日。

面對軟銀先發洋投馬丁尼茲（Nick Martinez），王柏融第1打席在第2局擔任首位打者，打成左外野飛球遭到接殺，第2打席在第4局一壘有人時上場，第1球好球未出棒、第2球揮空，球數先處於2好0壞落後，纏鬥到第7球，咬中151公里直球，轟出右外野牆外。

王柏融表示，「打到的是直球，雖然面對2好球落後，想著下一球一定要確實擊球，一開始難以得分，希望這支全壘打能夠串聯起比賽後段的攻勢。」原處於0：6落後的火腿，憑藉王柏融的全壘打終於打破鴨蛋。

軟銀第6局換上嘉彌真新也接替投球，王柏融在1壞球後連揮3個空棒吞下三振，第8局面對岩嵜翔，王柏融敲出投手正面滾地球出局，單場4支1後，打擊率下修3成93，王柏融本季的11支安打裡，有2發全壘打、6支二壘打。

王柏融本季升上一軍後，進入先發打線從7棒打起，憑藉火燙打擊成績逐漸卡位中心棒次，第3、5棒都打過，近期以5棒居多，今天直接被賦予第4棒任務，也未辜負教練團的期待，發揮強打本色。

馬丁尼茲前3季效力火腿，此役面對老東家先發5局、失2分，唯一失手就是王柏融的兩分砲；火腿先發投手費爾哈根（Drew VerHagen）表現不佳，只撐2.2局狂失6分退場。