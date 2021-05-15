快訊

單日爆180例、雙北警戒！下周股市再崩？ 投顧專家解盤

銘傳大學桃園校區驚傳學生確診 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融扛4棒開砲 本季11安就有8長打嚇死人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融近兩季首度扛起4棒，就發揮重砲本色，此役4打數敲出1安打，就是發全壘打。 截圖自影片
王柏融近兩季首度扛起4棒，就發揮重砲本色，此役4打數敲出1安打，就是發全壘打。 截圖自影片

火腿隊今天以3：7不敵軟銀隊，王柏融近兩季首度扛起4棒，就發揮重砲本色，此役4打數敲出1安打，唯一安打是第4局敲出兩分砲、本季第2轟出爐。

火腿與軟銀的3連戰今天進行第2戰，王柏融相隔695天再扛第4棒、指定打擊，前一次扛起4棒已要追溯到2019年6月20日。

面對軟銀先發洋投馬丁尼茲（Nick Martinez），王柏融第1打席在第2局擔任首位打者，打成左外野飛球遭到接殺，第2打席在第4局一壘有人時上場，第1球好球未出棒、第2球揮空，球數先處於2好0壞落後，纏鬥到第7球，咬中151公里直球，轟出右外野牆外。

王柏融表示，「打到的是直球，雖然面對2好球落後，想著下一球一定要確實擊球，一開始難以得分，希望這支全壘打能夠串聯起比賽後段的攻勢。」原處於0：6落後的火腿，憑藉王柏融的全壘打終於打破鴨蛋。

軟銀第6局換上嘉彌真新也接替投球，王柏融在1壞球後連揮3個空棒吞下三振，第8局面對岩嵜翔，王柏融敲出投手正面滾地球出局，單場4支1後，打擊率下修3成93，王柏融本季的11支安打裡，有2發全壘打、6支二壘打。

王柏融本季升上一軍後，進入先發打線從7棒打起，憑藉火燙打擊成績逐漸卡位中心棒次，第3、5棒都打過，近期以5棒居多，今天直接被賦予第4棒任務，也未辜負教練團的期待，發揮強打本色。

馬丁尼茲前3季效力火腿，此役面對老東家先發5局、失2分，唯一失手就是王柏融的兩分砲；火腿先發投手費爾哈根（Drew VerHagen）表現不佳，只撐2.2局狂失6分退場。

王柏融 火腿 軟銀

延伸閱讀

日職／4棒大王開轟 王柏融4支1第四打席內野滾地出局

日職／一看二揮纏鬥7球兩分砲 王柏融盼帶起攻勢

日職／王柏融挨球「吻」上壘 吳念庭連2場未敲安

日職／最強金牌王vs.軟銀雙冠王 日媒將王柏融列觀賽重點

相關新聞

日職／王柏融扛4棒開砲 本季11安就有8長打嚇死人

火腿隊今天以3：7不敵軟銀隊，王柏融近兩季首度扛起4棒，就發揮重砲本色，此役4打數敲出1安打，唯一安打是第4局敲出兩分砲...

日職／王柏融開砲歡迎前隊友 馬丁尼茲挨轟讚他打得好

火腿隊今天以3：7不敵軟銀隊，分數靠兩發全壘打進帳，本季首扛第4棒的台將王柏融，第4局以兩分砲狙擊軟銀先發洋投馬丁尼茲（...

中職／疫情升溫！天母龍象戰喊卡 下周新莊賽事待討論

台灣疫情升溫，單日確診超過180例，台北市、新北市即日起疫情警戒升至3級，也直接衝擊中華職棒賽事，今、明天原定進行中信兄...

中職／等了3個月「開箱」 飛利士16日一軍首戰對猿

統一獅隊3洋投表現強悍，4號洋投飛利士從2月初抵台至今，直到本周終於等到機會，明天將在一軍「開箱」，對手樂天桃猿隊則是推...

日職／吳念庭3支1 滿壘挨觸身球進帳1分打點

西武隊今天出戰羅德隊，台將吳念庭擔任先發第7棒、二壘手，3打數敲出1安打，第8局在滿壘時挨了觸身球，進帳1分打點，西武終...

日職／4棒大王4支1敲本季第2轟 失守「四割男」

旅日台將王柏融本季打擊手感火燙，今天直接扛起日本火腿隊4棒重任，出戰軟銀鷹隊，尋求繼續為火腿貢獻強打實力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。