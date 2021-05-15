快訊

【確診縣市地圖】中部也爆出！本土暴增180例遍佈七縣市

交貨地點至少20處！彰化夫妻萬華賣葡萄 聚餐再傳兒女、媳婦釀6確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／一看二揮纏鬥7球兩分砲 王柏融盼帶起攻勢

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融第4局敲出兩分砲，本季第2轟出爐。 截圖自影片
王柏融第4局敲出兩分砲，本季第2轟出爐。 截圖自影片

旅日台將王柏融今天晉升火腿隊4番，出戰軟銀鷹隊，就有關鍵發揮，第4局敲出兩分砲，本季第2轟出爐，也幫助火腿打破鴨蛋，王柏融克服球數2好0壞落後，他表示，只想著確實擊球，也希望帶起火腿在後續的攻勢。

火腿與軟銀的3連戰今天進行第2戰，王柏融擔任第4棒、指定打擊，前一次扛起4棒已要追溯到2019年6月20日，距今相隔695天，當時面對橫濱隊，4打數沒有安打、吞下2次三振，僅靠保送上壘一次，今天寫下不同劇本。

軟銀今天推出洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）先發，王柏融第1打席在第2局擔任首位打者，纏鬥7球，鎖定一記152公里外角高球出棒，打成左外野飛球遭到接殺。

王柏融的第2打席在第4局一壘有人時上場打擊，第1球好球未出棒、第2球揮空，球數先處於2好0壞落後，但他再度發揮纏功，打到第7球、咬中151公里直球，轟出右外野牆外，幫助火腿首開紀錄、追近為2：6。

王柏融開轟後表示，「打到的是直球，雖然被逼到2好球落後，想著下一球一定要確實擊球，一開始難以得分，希望我能夠串聯起比賽後段的攻勢。」

王柏融 火腿 軟銀

延伸閱讀

日職／4棒大王發揮價值！王柏融第二打席敲2分砲

日職／王柏融挨球「吻」上壘 吳念庭連2場未敲安

日職／最強金牌王vs.軟銀雙冠王 日媒將王柏融列觀賽重點

中職／王柏融火力大爆發 曾豪駒：修正軌跡出棒直接

相關新聞

日職／一看二揮纏鬥7球兩分砲 王柏融盼帶起攻勢

旅日台將王柏融今天晉升火腿隊4番，出戰軟銀鷹隊，就有關鍵發揮，第4局敲出兩分砲，本季第2轟出爐，也幫助火腿打破鴨蛋，王柏...

中職／疫情升溫！天母龍象戰喊卡 下周新莊賽事待討論

台灣疫情升溫，單日確診超過180例，台北市、新北市即日起疫情警戒升至3級，也直接衝擊中華職棒賽事，今、明天原定進行中信兄...

日職／王柏融扛4棒開砲 本季11安就有8長打嚇死人

火腿隊今天以3：7不敵軟銀隊，王柏融近兩季首度扛起4棒，就發揮重砲本色，此役4打數敲出1安打，唯一安打是第4局敲出兩分砲...

日職／4棒大王開轟 王柏融4支1第四打席內野滾地出局

旅日台將王柏融本季打擊手感火燙，今天直接扛起日本火腿隊4棒重任，出戰軟銀鷹隊，尋求繼續為火腿貢獻強打實力。

中職／選球升級 陳子豪看著辦

統一獅隊陳傑憲以難纏著稱，保送三振比1.69排名聯盟第一不令人意外，第二、第三名倒是新面孔，味全龍隊李凱威1.50、中信...

中職／龍5連勝 再現「5月狂龍」

「5月狂龍」跟著味全龍隊一起重回江湖，昨天以9：0大勝中信兄弟隊，取得5連勝，自5月1日開始龍隊9場比賽，戰績是6勝2敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。