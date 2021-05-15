日職／一看二揮纏鬥7球兩分砲 王柏融盼帶起攻勢

旅日台將王柏融今天晉升火腿隊4番，出戰軟銀鷹隊，就有關鍵發揮，第4局敲出兩分砲，本季第2轟出爐，也幫助火腿打破鴨蛋，王柏融克服球數2好0壞落後，他表示，只想著確實擊球，也希望帶起火腿在後續的攻勢。

火腿與軟銀的3連戰今天進行第2戰，王柏融擔任第4棒、指定打擊，前一次扛起4棒已要追溯到2019年6月20日，距今相隔695天，當時面對橫濱隊，4打數沒有安打、吞下2次三振，僅靠保送上壘一次，今天寫下不同劇本。

軟銀今天推出洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）先發，王柏融第1打席在第2局擔任首位打者，纏鬥7球，鎖定一記152公里外角高球出棒，打成左外野飛球遭到接殺。

王柏融的第2打席在第4局一壘有人時上場打擊，第1球好球未出棒、第2球揮空，球數先處於2好0壞落後，但他再度發揮纏功，打到第7球、咬中151公里直球，轟出右外野牆外，幫助火腿首開紀錄、追近為2：6。

王柏融開轟後表示，「打到的是直球，雖然被逼到2好球落後，想著下一球一定要確實擊球，一開始難以得分，希望我能夠串聯起比賽後段的攻勢。」