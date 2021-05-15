中職／疫情升溫！天母龍象戰喊卡 下周新莊賽事待討論

台灣疫情升溫，單日確診超過180例，台北市、新北市即日起疫情警戒升至3級，也直接衝擊中華職棒賽事，今、明天原定進行中信兄弟與味全龍隊之戰，確定喊卡，下周新莊球場賽事是否受到影響尚在研議，賽事補賽日程、場地將另行公布。

龍象大戰昨天起在天母球場展開3連戰，龍隊首戰以9：0擊敗兄弟、取得5連勝，今天第二戰原本預計上演王維中與德保拉的土、洋頂級左投對決，但現在因疫情被迫喊卡。

今天上午因疫情急遽升溫召開緊急記者會，由行政院長蘇貞昌親自主持，防疫中心指揮官陳時中宣布，雙北疫情警戒升至三級，從5月15日至5月28日，防疫規範包括休閒娛樂場所關閉。

中職聯盟表示，今、明（15、16）兩日天母棒球場味全龍主場賽事，確定延賽，賽事補賽日程、場地將另行公布。有關下周新莊棒球場富邦悍將主場賽事，是否延賽或更換場地閉門開打，尚在研議中。

中職比賽本周屢因疫情衝擊，周二先緊急通知進場人數下修、需採梅花座、禁止飲食等，周三防疫升級為閉門比賽，今天再進一步直接宣布延賽。