中職／林益全4次上壘 悍將獲勝送洪總生日禮物

中央社 / 台北14日電

中職今天在桃園棒球場的賽事，富邦悍將在林益全敲2支安打、選2次保送帶領下，終場以4比2擊敗樂天桃猿，中止3連敗，這場勝利也成為教頭洪一中的60歲生日禮物。

悍將1局上率先展開攻勢，張冠廷敲安打、王正棠獲保送後，林益全敲二壘安打送回1分；2局上林哲瑄選到保送後，利用盜壘、隊友擊出的滾地球上三壘，陳凱倫再擊出高飛犧牲打，取得2比0領先。

2局下桃猿靠著陳俊秀、梁家榮、郭嚴文接連敲出安打，追回1分；不過3局上悍將2出局後，林益全敲出安打，張進德擊出的飛球造成二壘手郭嚴文失誤，接著楊瑞承敲出安打，帶有2分打點。

4局下桃猿的郭嚴文選到保送後，林承飛敲出安打，嚴宏鈞擊出高飛犧牲打，攻下1分。不過最終悍將還是以4比2擊敗桃猿，中止3連敗。單場MVP由第3棒林益全拿下，3打數敲出2支安打，還選到2次保送，包辦勝利打點。

今天剛好是悍將總教練洪一中的60歲生日，賽前全隊幫他慶生，更是用勝利當作生日禮物。洪一中許願，「希望球隊愈來愈好，大家身體健康。期望大家要有勇氣面對挑戰，做對的事，結果自然會是好的。」

悍將先發投手傑斯用了偏多的127球投6局，不過僅失2分演出優質先發，被敲6支安打、投3次保送，飆出8次三振，奪下本季第4勝。

林益全 郭嚴文

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