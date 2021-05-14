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中職／洪總60大壽給面子 傑斯127球6局優質先發奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
傑斯。 擷圖自畫面
傑斯。 擷圖自畫面

今天是富邦悍將隊總教練洪一中的60歲大壽，球隊也靠著傑斯6局失2分的優質先發，以4：2擊敗樂天桃猿隊，中止3連敗，也避免被墊底味全龍隊追上，維持1場勝差。

悍將隊首局就靠著林益全的二壘打先馳得點，2局上一、三壘有人時，陳凱倫高飛犧牲打再得第2分，3局上2出局後，林益全安打，張進德失誤上壘，楊瑞承敲安打回2分打點。

猿隊打線未能有效串連攻勢，2局下雖然無人出局就攻占一、二壘，但僅靠著郭嚴文的安打得到1分，4局下則在一、三壘有人時，靠著嚴宏鈞高飛犧牲打再添1分。

傑斯用127球投完6局，被敲6支安打失2分，送出8次三振，用球數、三振數都是本季個人新高，拿下本季第4勝（5敗）；猿隊先發投手張喜凱則是5.2局被敲7支安打，失4分（2分責失），吞下第2敗。

林益全 樂天桃猿

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