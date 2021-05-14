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中職／天母2場賽事仍照常 球員休息區要戴口罩
隨著新冠肺炎疫情增溫，台北市今日宣布公有運動場館防疫升級，15日起須關閉營運，中華職棒明天開始在天母球場還有2場比賽要打，由於閉門戰未開放觀眾，目前應不致於受到影響，只待新版防疫計畫通過。
味全龍隊今起與中信兄弟隊在天母球場舉行三連戰，賽程是否受到防疫政策影響？龍隊球團表示：「因應台北市公有運動場館防疫再升級計畫，龍來球場與台北市體育局經研究後，提交新版防疫計畫。待審查通過後，台北市體育局即同意天母棒球場採閉門賽事進行。」
中華職棒配合防疫，自5月12日到6月8日的比賽都採取閉門戰，不開放觀眾進場，也加強配戴口罩、量測體溫、實名制等措施，其中球員部分，除了比賽、練習期間不強制配戴口罩外，其餘時間都要把口罩戴上。
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