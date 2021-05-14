中職／天母2場賽事仍照常 球員休息區要戴口罩

隨著新冠肺炎疫情增溫，台北市今日宣布公有運動場館防疫升級，15日起須關閉營運，中華職棒明天開始在天母球場還有2場比賽要打，由於閉門戰未開放觀眾，目前應不致於受到影響，只待新版防疫計畫通過。

味全龍隊今起與中信兄弟隊在天母球場舉行三連戰，賽程是否受到防疫政策影響？龍隊球團表示：「因應台北市公有運動場館防疫再升級計畫，龍來球場與台北市體育局經研究後，提交新版防疫計畫。待審查通過後，台北市體育局即同意天母棒球場採閉門賽事進行。」