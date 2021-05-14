中職／五月狂龍回來了 葉君璋淡定回：路還很長

「五月狂龍」跟著味全龍隊一起重回江湖，隨著今晚以9：0大勝中信兄弟隊，取得5連勝，龍隊5月1日開始的9場比賽，戰績是6勝2敗1和，總教練葉君璋不以此自滿，「還有些距離，我們是年輕球隊。」

龍隊今天靠著先發投手伍鐸投6局無失分、僅被敲1安的好表現，加上打線14支安打攻得9分，輕鬆拿下勝利，葉總表示：「伍鐸今天表現很好，投球策略有一點改變，不像之前會怕被打，敢投到好球帶，重點還是控球，都能投到想要的位置。」

因鋼龍手肘不適，伍鐸頂起先發位置，上半季還沒打完就把先發、中繼、後援各角色都當完，葉總笑說：「他是投手的工具人。」至於未來是否就此固定先發？「還是要看球隊投手狀況。」

中職生涯以先發為主，伍鐸雖然喜歡這個角色，但也不代表不喜歡後援，只要有機會就想上場全力以赴，「無論是投前面或後面，就是給球隊一個勝利的機會，剛好球隊在一波熱潮，我只是乘著這個熱潮，作為其中一員有好的表現。」

伍鐸說的熱潮就是這波5連勝，味全龍隊在1999年解散前，五月戰績為84勝53敗5和，勝率高達6成13，今年回歸後延續同樣氣勢。

「繼續加油，還有段距離。」葉總說：「我們是年輕球隊，還是有不足的地方，這5連勝看得出球員團結、想為球隊貢獻，但要繼續保持，路還很長。」