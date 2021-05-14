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中職／伍鐸6局僅被敲1安 龍隊投手聯手完封兄弟
味全龍隊投手「工具人」伍鐸頂替先發成果不俗，今晚面對中信兄弟隊，繳出6局被敲1安無分的好投，幫助球隊以9：0獲勝，拿下個人本季第3場勝投，超越去年整季總和。
伍鐸9日才對樂天桃猿隊先發5.1局，但因鋼龍手肘不適下二軍，由他維持先發，休息四天後，再次於今天登板，今年開季被定位在長中繼的他，今年來到第3場先發，另外10場中繼、1場後援，上半季還沒打完，投手所有位置都當過了。
角色切換對伍鐸來說似乎不是難事，今天面對兄弟打線，除了首局被開路先鋒周思齊敲出一支安打外，連續抓下18個出局數，包括1次保送，沒有再讓對手上壘，將8：0的領先優勢交給後面的投手。
面對兄弟新秀投手余謙先發，龍隊總教練葉君璋賽前說：「比得分吧。」打線做到了，面對余謙敲出7支安打，其中3支長打，讓余謙僅投1.1局就失4分，創下個人一、二軍生涯合計的最短先發局數。
兄弟牛棚投手也無法止血，王梓安2.2局失3分，蔡齊哲1局失1分、吳俊偉1局失1分，讓龍隊持續擴大領先分差；反而龍隊牛棚廖任磊2局、莊玉彬1局皆無失分。
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