中職／伍鐸6局僅被敲1安 龍隊投手聯手完封兄弟

味全龍隊投手「工具人」伍鐸頂替先發成果不俗，今晚面對中信兄弟隊，繳出6局被敲1安無分的好投，幫助球隊以9：0獲勝，拿下個人本季第3場勝投，超越去年整季總和。

伍鐸9日才對樂天桃猿隊先發5.1局，但因鋼龍手肘不適下二軍，由他維持先發，休息四天後，再次於今天登板，今年開季被定位在長中繼的他，今年來到第3場先發，另外10場中繼、1場後援，上半季還沒打完，投手所有位置都當過了。

角色切換對伍鐸來說似乎不是難事，今天面對兄弟打線，除了首局被開路先鋒周思齊敲出一支安打外，連續抓下18個出局數，包括1次保送，沒有再讓對手上壘，將8：0的領先優勢交給後面的投手。

面對兄弟新秀投手余謙先發，龍隊總教練葉君璋賽前說：「比得分吧。」打線做到了，面對余謙敲出7支安打，其中3支長打，讓余謙僅投1.1局就失4分，創下個人一、二軍生涯合計的最短先發局數。