日職／王柏融挨球「吻」上壘 吳念庭連2場未敲安

日職火腿隊台將王柏融今天頻挨球「吻」，一次觸身球打到右手臂、一次自打球打到右小腿，不過皮肉痛無法換到勝利，球隊最終以2：5輸給軟銀隊。

火腿回到札幌巨蛋迎戰軟銀，王柏融擔任先發第五棒、指定打擊，2局下首打席敲出中外野飛球出局，4局下上場，在2好球後，被一顆145公里的內角速球打到右手上臂，站上一壘但未能得分。

6局下再次上場，王柏融揮打石川柊太一顆滑球，不料打到自己的右腿靠近膝蓋處，表情十分痛苦，所幸休息、伸展後回到打擊區，最終仍遭到三振，8局下被代打換下。

王柏融今天面對石川柊太3打席未能敲安，總計2打數無安打、1次觸身保送，打擊率從賽前的4成55下降到4成17，仍維持「四割男」身分。

火腿全隊敲出6支安打，直到7局下才靠著大田泰示陽春砲、五十幡亮汰三壘打攻下2分；軟銀先發投手石川柊太以6.2局失2分的優質先發拿下勝投，隊友10安打攻下5分，上林誠知3安打、2分打點，包括一發陽春砲。

西武隊台將吳念庭則在對羅德隊之戰先發，成績是3打數無安打，分別是飛球、滾地球出局以及一次三振，連2場未敲安，打擊率下降到2成57，西武則以4：4與羅德隊戰成平手。