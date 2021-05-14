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中職／被台電、合庫洗禮 李凱威一軍選球沒問題

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊李凱威。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊李凱威。記者蘇志畬／攝影

中華職棒聯盟今年保送三振比排名第一是統一獅隊陳傑憲的1.69，味全龍隊李凱威1.50排在後方，去年在二軍的低被三振率，到了一軍仍可「複製貼上」，李凱威的心法是：「把好球帶縮小。」

李凱威去年在二軍262打席僅被三振9次，被三振率3.44%創下二軍史上最低，一軍也有同樣選球功力，到今天賽前為止，李凱威本季出賽36場、161打席，選到15次保送，只有10次三振。

李凱威表示：「教練告訴我，要把好球帶縮小，一軍投手喜歡控在邊角，不好打，如果去追打反而自己狀況變不好，2好球之前要挑球打，不好打的放掉。」

高中畢業沒有馬上投入選秀，李凱威到文化大學讀了三年，到2019年才加入味全龍隊，他認為這樣的經歷也幫助自己適應一軍選球，「在業餘的時候，合庫、台電投手也很會玩球，對他們打不好。」

李凱威目前8次盜壘成功，與江坤宇並列聯盟第四，他對自己腳程有信心，不過起跑時機、啟動方式都還要改進，「教練是開綠燈，但我自己大概6、7成把握才會跑，有些眉腳還要學，像是靖凱啟動動作很漂亮。」

李凱威形容林靖凱啟動盜壘時，身體重心從低到高，「像是飛機起飛」，他自己很快就把重心拉高，比較像直升機。

味全龍 統一獅 江坤宇

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