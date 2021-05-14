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中職／「本來就愛選球」 陳子豪保送三振比很優異
說到中職的選球好手，中信兄弟隊陳子豪恐怕不會是第一個躍入腦海的名字，不過到今天賽前為止，他出賽39場，不僅選到23次保送，也僅有19次三振，保送三振比1.21排名聯盟第三，被三振率明顯降低。
「我本來就很重視選球。」陳子豪說：「因為怕打到壞球，反而形成不營養飛球，站上打擊區就是從選球開始，除非分數已經拉開。」
陳子豪去年選到42次保送不算少，不過三振數高達71次，再往前兩年的三振數是71次、95次三振，都是該年保送次數的兩倍左右。
對比過去三振比保送多，陳子豪表示，或許是今年不輕易揮棒，三振率才比較低，「多看，容易等到失投球，今年投手引誘球多，都在邊邊角角，不要去打到。」
「保送也是上壘的一種。」陳子豪今年目標是一場上壘兩次，「對球隊比較有貢獻。」連續5季達到雙位數全壘打的他說：「（追求）長打反而還好。」
今年在出賽100打席以上的選手中，保送三振比排在陳子豪前面的僅有兩人，分別是統一獅隊陳傑憲的1.69以及味全龍隊李凱威的1.50。
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