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成棒春季聯賽／台東大學、台電16日爭冠軍戰門票

中央社 / 台北14日電
台東大學16日爭冠軍戰門票。 擷圖自台東大學棒球隊粉絲團
台東大學16日爭冠軍戰門票。 擷圖自台東大學棒球隊粉絲團

全國成棒春季聯賽複決賽兩地開打，台東大學今天以4比2擊敗文化大學，台灣電力巴青少好投壓制，率隊以5比3擊敗合作金庫成棒隊，兩隊將於16日勝部交手，勝隊晉級冠軍戰。

110年全國成棒甲組春季聯賽複決賽11日分別於台中台體大棒球場、高雄立德棒球場兩地開打，複決賽採雙敗淘汰賽制，台東大學先擊敗台灣運彩（輔仁大學），今天與文化大學交手。

台東大學3局靠著四壞保送、盜壘、烏凱恩適時安打先馳得點，文化大學5局反攻，靠著單局4安、1保送追回2分、超前比數。

台東大學7局再起攻勢，靠著失誤、觸身球保送、短打推進、暴投跑回追平分，蔡旻昇適時二壘打送回超前分，再靠著接連四壞保送攻佔滿壘，滿壘時選到四壞保送，多添1分保險分。

台灣電力成棒隊複決賽先後擊敗列特博生技（萬能科技大學）、富邦公牛（台灣體大），今天與合作金庫成棒隊交手，台電攻勢集中在前半段，2局靠著李育全二壘打、滾地球、暴投先馳得點，陳偉志、陳瑞慕、陳聖賢接連安打再添2分。

台電5局靠著單局4安再添2分保險分，合庫今天3局靠著接連失誤、安打、高飛犧牲打拿1分，6局再靠張文賢內野安打送回第2分，8局吳松勳安打送回團隊第3分，合庫比賽後半段沒能再添分數、吞下敗仗。

台電先發投手巴青少今天總計用89球投5局，被敲出6支安打，投出2次四壞保送、3次三振，失掉1分責失分、拿下勝投；台電與台東大學將於16日在高雄立德棒球場交手，勝隊取得冠軍戰門票。

台電16日爭冠軍戰門票。 擷圖自台灣電力棒球隊粉絲團
台電16日爭冠軍戰門票。 擷圖自台灣電力棒球隊粉絲團

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