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中職／龍隊7安強攻 余謙先發1.1局退場生涯最短

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟先發投手余謙投不滿2局就失4分退場。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手余謙投不滿2局就失4分退場。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊大物新人余謙生涯先發初登板就奪勝，今天第二次先發在天母球場對上味全龍隊，2局沒投完就被敲出7支安打、失4分，不得不提前退場，創下一、二軍生涯最短先發局數。

余謙今天開局就遇到麻煩，被開路先鋒李凱威敲安，1出局後因為李凱威盜壘出局抓到第2出局數，但又出現保送、安打，最後被洋將赫雷拉敲出右外野二壘打，丟掉2分。

2局上余謙開局被歐晉、蔣少宏連續2支二壘打丟掉1分，吳東融觸擊點成內野安打，1出局後又被郭天信敲安再丟1分，只能退場休息，接手的王梓安未再掉分。

余謙總計1.1局用38球，被敲出7支安打，其中有3支長打，丟掉4分都是責失，跟前一場對上富邦悍將隊，先發7局、被敲5支安打、失3分的表現相比，判若兩人。

自去年選秀以第一指名之姿加盟兄弟後，余謙在二軍合計7場出賽都是先發，最短的一次是在4月10日對富邦悍將隊，也有2.2局，今天的成績是生涯一、二軍最慘一役。

余謙 富邦悍將

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