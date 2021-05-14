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棒球／因應疫情 玉山盃青棒、華南青少棒延期舉行

中央社 / 台北14日電
玉山盃、華南盃決定延期。 報系資料照
玉山盃、華南盃決定延期。 報系資料照

中華棒協今天宣布，因應近期疫情升溫，棒協舉辦的賽事包括玉山盃青棒、華南青少棒賽，決定延期至6月8日之後再舉行，暫定在原場地進行，日期視疫情狀況後確認公告。

玉山盃是世界青棒錦標賽的國手選拔賽，原訂將於5月17日開打，在台中市的台體大、及新北市三重球場進行；華南盃青少棒賽則是亞洲青少棒賽的選拔賽，原訂於5月26開始進行，在三重及高雄市立德棒球場，不過如今都因疫情延期。

目前正在進行的甲組春季聯賽、小馬聯盟青少棒賽，以及將在5月16日開打的TOTO盃全國少棒賽（從台北青年球場改至台南亞太球場進行），目前不受影響。

棒協昨天已經宣布，從少棒到成棒的全國性賽事，自今天起不開放觀眾進場，隊職員及選手、大會技術人員、工作人員入場時要維持社交距離、佩戴口罩並採實聯制。已報名的參賽選手，如有配合國家防疫政令實施居家隔離、防疫隔離或自主健康管理期間，不得參賽。

此外，學生棒球聯盟昨天也已經公告，因應社區傳播風險升高，109學年度國中軟式女子組全國賽（5月17日至19日）及109學年度高中軟式組全國賽（5月24日至30日）2項賽事延後至6月8日之後再行舉辦，比賽日期將視疫情狀況再擇期擇地辦理。

棒協 玉山盃 棒球

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