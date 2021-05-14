中職／劉基鴻扛起4棒壓力連4戰雙安 勇敢面對挫折

中職味全龍隊近期打出4連勝，20歲的劉基鴻扛住中心棒次第4棒壓力，連4場都有單場雙安好表現；劉基鴻表示，主要是心態上調整，中心棒次頭腦要更清楚、勇敢面對挫折。

味全龍隊今年重返中職一軍賽事，讓20歲的年輕野手劉基鴻扛起中心棒次第4棒角色，劉基鴻開季表現不算理想，近期手感增溫，近5場出賽總計敲出9支安打、貢獻8分打點，連4場出賽敲出雙安，今天賽前打擊率2成26。

味全龍隊近期打出4連勝，劉基鴻總有適時一擊也是搶勝關鍵之一，劉基鴻笑說，也不能說是關鍵一擊，「隊友都努力上壘了，我也要想辦法把隊友打回來、幫助球隊建功」。

劉基鴻表示，開季扛中心棒次確實有壓力，一直去想打第4棒應該要怎麼樣、反而造成反效果，打擊狀況不好的時候，很多學長、教練都會鼓勵，「他們跟我說我還年輕，要勇敢面對挫折、去挑戰才會成功」。

劉基鴻表示，隊上很多人給建議、但調整還是要靠自己，這陣子已經慢慢適應中心棒次的角色，最重要還是心態上的不同，不要想太多，慢慢累積經驗，中心棒次頭腦要更清楚，想著如何與投手對決最重要。